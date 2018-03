Polizei Düren / Einbruch in Bauwagen

Einbruch in Bauwagen

Düren - Am Wochenende stiegen bislang unbekannte Täter in einen Bauwagen in Birkesdorf ein. Sie entwendeten Werkzeuge.

Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag, 16:00 Uhr und Montagfrüh, 06:55 Uhr. Der oder die Täter überwanden einen Bauzaun und gelangten so auf das Baustellengelände, das sich zwischen der Zollhausstraße und der Straße Tuchbleiche befindet. Von der Tuchbleiche aus bewegten sich die Unbekannten auf den Bauwagen zu, öffneten diesen gewaltsam und entwendeten hieraus diverse Werkzeuge. Die Polizei wurde zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung hinzugerufen.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

