Polizei Düren / Einbruch in eine Gaststätte misslungen

Einbruch in eine Gaststätte misslungen

Merzenich-Girbelsrath - In der Zeit von Dienstag, 23:30 Uhr, auf Mittwoch, 11:20 Uhr, versuchten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensterrollladens sowie einer Metalltür sich Zugang zu einer Gaststätte in der Straße Altwerk in Merzenich-Girbelsrath zu verschaffen. Nachdem alle Einbruchsversuche misslangen, ließen sie vom Objekt ab.

Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizeileitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

