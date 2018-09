Polizei Düren / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Niederzier - Einen vollendeten Einbruch in ein Wohnhaus nahm die Polizei am Mittwochvormittag auf.

Gegen 09:40 geriet ein Einfamilienhaus in der Karolingerstraße in Niederzier/Huchem-Stammeln ins Visier von Einbrechern. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach verwertbarem Diebesgut. Eine Nachbarin beobachtete, wie zwei männliche Personen im Garten des Wohnhauses verschwanden und nach etwa zehn Minuten durch die Gartentür wieder in Richtung Karolingerstraße fußläufig flüchteten. Beide Männer haben ein südländisches Aussehen und sind etwa 30 Jahre alt. Eine der männlichen Personen ist circa 1,65 Meter groß, untersetzt und trug zur Tatzeit eine weiße Kappe und eine dunkle Hose. Der zweite Mann ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat eine normale Statur und einen dunklen Vollbart. Bekleidet war er mit einer blauen Kappe und schwarzen Handschuhen. Was genau entwendet wurde, konnte vor Ort nicht geklärt werden.

Die Polizei hat die Spuren gesichert. Zeugen, die mit sachdienlichen Hinweisen die Ermittlungen unterstützen können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 110 in Verbindung zu setzten. Jeder Hinweis zählt!

