Polizei Düren / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Nörvenich - Ein Einfamilienhaus in der Kanisstraße in Wissersheim war am Mittwoch Ziel von Einbrechern.

Zwischen 11:20 Uhr und 12:30 Uhr gelangten der oder die Täter an die Rückseite des Hauses, schoben dort den Rollladen eines Fensters hoch und öffneten dieses gewaltsam. Mehrere Räume im Inneren wurden nach verwertbarem Diebesgut durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Ein Nachbar, der später von dem Einbruch erfuhr, berichtete, dass er gegen 12:05 Uhr am Haus der Geschädigten vorbei kam und sah, dass ein Mann und eine Frau aus der Grundstückseinfahrt kamen. Da sie sich sonst weiter unauffällig verhielten, maß er seiner Beobachtung zunächst keine weitere Bedeutung zu. Zu den Personen konnte er lediglich angeben, dass sie der Erscheinung nach ein südosteuropäisches Aussehen hatten. Ob das Paar mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist unklar.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

