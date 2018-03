Polizei Düren / Einbruch in Kiosk

Einbruch in Kiosk

Inden - Ein bislang unbekannter Täter brach zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in Altdorf in einen Kiosk und einen Getränkewagen in der Nähe des Indemanns ein.

Der Einbrecher hebelte zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Montag, 09:30 Uhr, die Tür zum Verkaufsraum des Büdchens sowie das Schloss zum Getränkewagen, der neben dem Häuschen stand, auf. Anschließend durchsuchte er den Raum, das angrenzende Büro und den Wagen.

Mit dem Inhalt der Kasse, einem Notebook sowie Nahrungs- und Genussmittel entfernte er sich schließlich in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter Telefon 02421 949-2425 in Verbindung zu setzen.

