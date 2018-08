Polizei Düren / Einbruch in Restaurant

Einbruch in Restaurant

Hürtgenwald - Eine böse Überraschung erlebte die Besitzerin eines Restaurants in der Oberstraße in Gey am Montagmorgen. Unbekannte Täter waren auf der Suche nach verwertbarem Diebesgut in ihr Speiselokal eingedrungen.

Die Einbrecher hatten zwischen Sonntag, 23:20 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, ein vorderseitiges Fenster gewaltsam geöffnet. Durch dieses waren sie in die Räumlichkeiten eingestiegen, die sie dann durchsuchten. Mit einem Kassencomputer, einem CD-Player und einer Mikrowelle flüchteten sie schließlich durch das Küchenfenster in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Beobachtungen werden an die Polizei in Düren unter Telefon 0 24 21 949-0 erbeten.

