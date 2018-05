Polizei Düren / Einbrüche in Linnich und Jülich

Einbrüche in Linnich und Jülich

Linnich/Jülich - Der Lagerraum eines Sportvereins sowie eine Gaststätte wurden Ziel von Dieben.

Zwischen Samstag (19.05.2018) und Mittwoch, 17:50 Uhr, drangen bislang Unbekannte in den Lagercontainer eines Sportvereins an der Landstraße in Gereonsweiler ein. Nachdem das Schloss gewaltsam aufgebrochen worden war, wurden aus dem Inneren unter anderem Werkzeuge, Getränke sowie Fußbälle entwendet.

In eine Gaststätte am Matthiasplatz in Lich-Steinstraß brachen der oder die Einbrecher am Mittwoch zwischen 00:30 Uhr und 08:40 Uhr ein. An der Straßenfront wurde dafür ein Fenster aufgehebelt und im Inneren ein Geldspielautomat aufgebrochen.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und Spuren an den Tatorten gesichert.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei Düren unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

OTS: Polizei Düren newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/8 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_8.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100 Fax: 02421 949-1199