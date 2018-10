Polizei Düren / Erneuter Fall von respektlosem Verhalten ...

Erneuter Fall von respektlosem Verhalten gegenüber Polizeibeamten

Düren - Am Freitag, dem 05.10.2018, gegen 19.00h, wurden mehrere Streifenwagen der Polizeiwache Düren in den Adenauerpark entsandt, da es dort zu einer Schlägerei unter mehreren Personen gekommen sei. Bei Eintreffen stellte man mehrere leicht verletzte Personen fest. Nach deren Angaben sei alles in Ordnung. Man hätte sich nur "aus Spaß" geprügelt. Ein 29 jähriger Mann aus Berlin stach aus der Menge hervor, als dieser die eingesetzten Polizeibeamten beleidigte und verbal aggressiv auf diese einredete. Da der Berliner trotz guten Zuredens nicht zu beruhigen war, wurde er in Gewahrsam genommen. Auf der Fahrt im Streifenwagen versuchte er eine Beamtin durch einen Kopfstoß zu verletzen. Auf der Dienststelle wurde dem alkoholisierten Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen.

