Polizei Düren / Fahndung mit Bildern nach flüchtigem Räuber

Fahndung mit Bildern nach flüchtigem Räuber

Jülich - Nach einem Angriff auf zwei Angestellte einer Tankstelle am 21.02.2019 fahndet die Polizei nun mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera nach dem flüchtigen Täter.

Etwa um 20:00 Uhr an besagtem Donnerstagabend betrat ein Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Neusser Straße, bediente sich an der Kühltheke und besprühte anschließend beide Mitarbeiter mit Pfefferspray. Dann flüchtete der Unbekannte (siehe Pressemeldung vom 22.02.2019 "Tiefkühlpizza geraubt").

Bilder, die durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet wurden, zeigen den Unbekannten beim Betreten der Tankstelle. Er ist etwa 175 cm groß und bekleidet mit auffälligen roten Sportschuhen, einer grauen oder schwarzen engen Hose, einem hellen Pullover und einer schwarzen Bomberjacke. Er trägt eine schwarze Kappe mit heller Beschriftung und hinterließ einen eher südländischen Eindruck.

Die Polizei fragt im Rahmen der Ermittlungen: wer kennt diese Person, weiß wo sie sich aufhält und/oder hat sie zum Tatzeitpunkt im Bereich der Tankstelle gesehen? Auch Hinweise auf ein möglicherweise genutztes Fahrzeug nimmt der zuständige Sachbearbeiter unter der Telefonnummer 02421 949-8323 entgegen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Einsatzleitstelle unter der Nummer 02421 949-6425 jederzeit zu erreichen.

