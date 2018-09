Polizei Düren / Fahndung nach vermisster 43-Jähriger beendet

Fahndung nach vermisster 43-Jähriger beendet

Nideggen - Die seit Dienstagmorgen (25.09.2018) vermisste Frau aus Nideggen-Brück ist wohlbehalten in ihren gewohnten Lebensbereich zurückgekehrt. Am Abend gegen 18:00 Uhr konnten Polizeibeamte die 43-Jährige an ihrem Wohnort antreffen und die zwischenzeitlich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen beenden.

Die Polizei bedankt sich bei der Mithilfe aus der Bevölkerung und bittet darum, von einer weiteren Verbreitung der zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung bereitgestellten Bilder abzusehen.

