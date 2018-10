Polizei Düren / Falsche Polizisten: Vorsicht vor Telefonbetrügern

Falsche Polizisten: Vorsicht vor Telefonbetrügern

Birgel/Langerwehe/Merken - Am Dienstagabend haben sich Unbekannte gleich neun Mal als angebliche Polizisten am Telefon ausgegeben und damit versucht, Seniorinnen und Senioren im Alter zwischen 73 und 94 Jahren aus Birgel, Langerwehe und Merken um ihren Besitz zu bringen. In allen Fällen reagierten die Angerufenen richtig. Sie wandten sich an die echte Polizei und wurden nicht zu Opfern dieser Betrugsmasche.

Die Geschichten, die allen Angerufenen erzählt wurden, sind nahezu identisch:

Ein Mann gibt sich als Polizeibeamter aus und erklärt, dass es in der Nachbarschaft Einbrüche gegeben hat. Er weist darauf hin, dass auch die oder der Angerufene ein potentielles Opfer darstellt und möchte sie/ihn vor dem bevorstehenden Einbruch warnen. Noch bevor die Seniorinnen und Senioren in ein tieferes Gespräch verwickelt werden konnten, beendeten sie alle das Telefonat, verständigten die echte Polizei und verhinderten damit Schlimmeres.

Sei es der falsche Polizeibeamte, der Enkeltrick oder der vermeintliche Mitarbeiter eines Energieversorgers: Betrug hat viele Gesichter und der Fantasie der Täter sind dabei keine Grenzen gesetzt - immer mit dem Ziel, ihren Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Betroffen sind dabei meist ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die oftmals durch gezielte Recherche in den örtlichen Telefonbüchern ausgewählt und so ins Visier der Kriminellen rücken.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Sollten Sie einen derartigen Anruf erhalten, lassen Sie sich nicht durch persönliche Ansprache, vermeintliche Amtstitel des Anrufers oder angsteinflößende Geschichten über angebliche Einbrecher in die Irre führen. Legen Sie auf, informieren Sie sich bei Bedarf bei der "echten" Polizei und sprechen Sie mit Ihren Angehörigen und Freunden über die Masche der dreisten Betrüger. Geben Sie keine Details zu Ihren persönlichen oder finanziellen Verhältnissen am Telefon preis und übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertsachen an vermeintliche Polizeibeamte.

