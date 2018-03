Polizei Düren / Firmeneinbruch in Jülich

Firmeneinbruch in Jülich

Jülich - Scheinbar überschätzt hatten sich Einbrecher, die zwischen Samstagabend und Montagmorgen in eine Fabrikationshalle an der Werner-Bloss-Straße einstiegen. Das erhoffte Diebesgut war vermutlich zu schwer.

Die Tat wurde um 06:00 Uhr am Montag entdeckt, verübt wurde sie nach 18:00 Uhr am Samstag. Die bislang unbekannten Täter hebelten unter massivem Kraftaufwand eine Zugangstür zu der Halle auf. Sie versuchten zunächst, die dort hergestellten und gelagerten Maschinenteile zu bewegen und an sich zu nehmen. Ersten Ermittlungen zufolge scheiterte dieses Vorhaben vermutlich am Gewicht der Teile, so dass die Täter ihre Aufmerksamkeit kleineren und leichteren Gegenständen widmeten und diese entwendeten.

Es ist zu vermuten, dass die Unbekannten mit einem größeren Transportfahrzeug zum Tatort anreisten, um die eigentlich anvisierte Beute verladen zu können. Die Kriminalpolizei konnte Spuren der Einbrecher sichern und hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer diese mit Hinweisen auf verdächtige Beobachtungen unterstützen kann, wird gebeten, die Telefonnummer 02421 949-6425 zu wählen.

