Polizei Düren / Fußgänger von Pkw erfasst

Fußgänger von Pkw erfasst

Linnich - Linnich - Am Freitagmorgen wurde ein Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt.

Gegen 09:45 Uhr befuhr eine 57 Jahre alte Frau aus Linnich mit ihrem Pkw die Neue Kirchstraße in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs in Rurdorf, als aus der Klinkertstraße ein Passant auf die Fahrbahn lief. Es handelte sich um einen 36-jährigen Jülicher, der vermutlich die Fahrbahn queren wollte und hierbei nicht auf den Fahrzeugverkehr geachtet hatte. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug kam der 36-Jährige zu Fall und wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankanhaus.

Die Autofahrerin blieb unverletzt, an ihrem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

