Polizei Düren / Handtaschendiebstahl

Handtaschendiebstahl

Düren - Ein bislang unbekanntes Trio hat einer 31 Jahre alten Frau aus Düren am Dienstagabend die Handtasche gestohlen.

Die Dame war gegen 19:40 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Fritz-Erler-Straße einkaufen. Anschließend verstaute sie ihre Handtasche nebst ihrer Einkäufe in einer Einkaufstasche und stellte diese außerhalb des Gebäudes ab, um ihren Einkaufswagen in die dafür vorgesehene Vorrichtung zu schieben. Dabei wurde sie jedoch von einem der Männer, die ihr bereits zuvor aufgefallen waren, angerempelt: dieser drängelte sich mit seinem Wagen vor und beabsichtigte, diesen zuerst in die Schlange einzufädeln. Die Dürenerin sprach den Unbekannten an, ohne zu merken, dass es sich dabei offensichtlich um ein Ablenkungsmanöver gehandelt hatte. Nach dem Vorfall verschwanden die drei Personen ziemlich zügig in Richtung der Nordstadt - und das offensichtlich mit der Handtasche der 31-Jährigen. Diese war nämlich in der Einkaufstasche nicht mehr zu finden.

Beschrieben werden können die Männer leider nicht. Möglicherweise sind sie jedoch auch andern aufgefallen. Daher bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise auf die drei geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

