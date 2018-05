Polizei Düren / Kind verletzt - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Kind verletzt - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Düren - Am Samstagmittag wurde am Chlodwigplatz ein Neunjähriger durch einen Pkw erfasst. Der Junge wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht gegen den Fahrer und sucht Augenzeugen des Unfalls.

Um 14.20 Uhr, so die ersten Ermittlungsergebnisse, hatte der in Düren wohnhafte Junge am Chlodwigplatz einen Bus verlassen. Noch während der Bus an der Haltestelle stand, hatte der junge Dürener die Frankenstraße überqueren wollen. Dabei wurde er jedoch von einem Auto erfasst, das am Bus vorbei gesteuert wurde. Der Junge erlitt zwar keine schweren, aber deutlich sichtbare Verletzungen. Ein der Polizei bekannter Zeuge schaltete sich ein und wies den Unfallfahrer an, auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Dem kam der Unfallbeteiligte jedoch nicht nach. Er entfernte sich von der Unfallstelle mit einem grauen Pkw der Marke Volkswagen. Das verletzte Kind befand sich in Obhut der Eltern und suchte selbstständig einen Arzt auf.

Die Ermittlungen der Polizei zur Feststellung des Unfallflüchtigen dauern an. Hinweise von Zeugen werden bei der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421/949-0 entgegen genommen.

