Polizei Düren / Mehrere Einbruchstatorte

Mehrere Einbruchstatorte

Düren/Nörvenich/Niederzier - Drei Einbrüche nahm die Polizei am Dienstag auf.

Ein Anwohner der Straße Weidenpesch in Birkesdorf beobachtete Dienstagmorgen, gegen 09:40 Uhr, eine unbekannte männliche Person, die sich im Vorgarten des Nachbarhauses aufhielt. Er machte auf sich aufmerksam, was dazu führte, dass der Fremde wegging. Kurze Zeit später hielt der Anwohner sich auf seiner Terrasse auf und vernahm aus Richtung des Nachbarhauses ein verdächtiges Geräusch. Er schaute durch die Hecke und sah an der Terrassentür eine mit einer Motorradhaube maskierte Person. Der Nachbar tat daraufhin das einzig richtige: Er alarmierte sofort die Polizei! Bei Eintreffen hatte der Einbrecher sich bereits entfernt. Eine Fahndung verlief negativ. An der Terrassentür stellten die Beamten Hebelspuren fest. Ins Haus eindringen konnte der Unbekannte jedoch nicht. Ob der Maskierte der gleiche Mann war wie der, der zuvor an der Vorderseite des Hauses gewesen ist, ist derzeit unklar. Beschrieben wird die verdächtige Person als männlich und etwa 175 cm groß. Er war etwa 30 Jahre alt, hatte dunkle Haare, einen dunklen Teint und war dunkel gekleidet.

Zwischen 13:40 Uhr und 15:00 Uhr gelangten bislang Unbekannte in ein Haus im Hommelsheimer Weg in Nörvenich. Nachdem die Haustür aufgehebelt worden war, wurde im Inneren eine weitere Tür aufgebrochen. Aus einer Geldbörse wurde Geld entwendet. Möglicherweise bemerkten der oder die Täter die Heimkehr der Bewohner und flüchteten aus dem Objekt.

Der dritte Einbruchstatort lag in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Huchem-Stammeln. Dort vernahm ein Bewohner gegen 03:20 Uhr ein Klingeln. Er schaute daraufhin aus dem Fenster und sah zwei Personen auf der anderen Straßenseite, die einen Einkaufswagen schoben. Einige Minuten später schaute der Bewohner nach der Haustür und der anderen Wohnung in seinem Haus und stellte fest, dass sowohl die Haustür als auch die Wohnungstür offen stand. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und Spuren an den Tatorten gesichert.

Melden Sie verdächtige Beobachtungen über den Notruf 110 der Polizei! Jeder Hinweis zählt!

