Polizei Düren / Mit Pedelec gestürzt

Mit Pedelec gestürzt

Niederzier - Mit Verletzungen wurde am Donnerstag eine 68-jährige Pedelecfahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie mit ihrem Gefährt gestürzt war.

Gegen 14:10 Uhr war die Frau aus Niederzier auf dem Radweg entlang der B 56 von Huchem-Stammeln in Richtung Selhausen unterwegs. Zuvor hatte sie eingekauft und ihren Einkaufskorb an den Lenker gehängt. Möglicherweise aufgrund des Gewichts der Einkäufe und der Unerfahrenheit im Umgang mit einem solchen Rad geriet sie mit dem Vorderrad auf den Grünstreifen. Nach eigenen Angaben hatte sie das Pedelec erst am Tag zuvor bekommen. Es gelang ihr nicht, das Rad wieder unter Kontrolle zu bringen. Stattdessen stürzte sie und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Planen Sie auch die Anschaffung eines E-Bikes oder Pedelecs oder haben Sie sich gerade eines angeschafft? Die Verkehrssicherheitsberater der Dürener Polizei beraten Sie gerne über den sicheren Gebrauch dieser Fahrräder. Informieren Sie sich auf unserer Internetseite unter https://dueren.polizei.nrw/artikel/mobile -senioren-sicher-unterwegs-auf-zwei-raedern oder nehmen Sie unter der Rufnummer 02421 949-5316 oder -5315 Kontakt auf.

