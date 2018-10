Polizei Düren / Motorradfahrer schwer verletzt

Motorradfahrer schwer verletzt

Langerwehe - Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei Verletzten kam es am Samstagnachmittag, in Höhe der Ortslage Geich, an der Kreuzung der B 264 und der L 13.

Gegen 14:33 Uhr befuhr eine 19-Jährige aus Düren mit ihrem Pkw die Landstraße zwischen Geich und D´Horn. An der Kreuzung mit der Bundesstraße wollte sie nach links in Richtung Derichsweiler abbiegen. Sie übersah dabei einen entgegen kommenden Motorradfahrer. Der 61-jährige Motorradfahrer aus Bedburg erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus geflogen. Die Unfallverursacherin und ihr 22-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

