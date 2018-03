Polizei Düren / Mülltonne von Einbrechern genutzt

Mülltonne von Einbrechern genutzt

Düren - Um in eine Wohnung in Birkesdorf einzusteigen, machten sich bislang unbekannte Täter eine Mülltonne zunutze.

Die Tat ereignete sich vermutlich am Samstag, den 17.03.2018. An diesem Tag bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Alten Jülicher Straße eine Tonne, die von ihrem üblichen Platz entfernt und vor einen Balkon des Hauses gerückt worden war.

Am Montag musste die Bewohnerin eben dieser Wohnung feststellen, dass während ihrer zurückliegenden Abwesenheit bei ihr eingebrochen worden war. Der oder die Täter hatten die Balkontür aufgehebelt und waren in die Wohnräume eingedrungen. Um überhaupt auf den Balkon zu gelangen, hatten sie die Mülltonne als Kletterhilfe benutzt.

Über Art und Umfang des Diebesguts liegen noch keine gesicherten Angaben vor. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden an den Polizeinotruf 110 erbeten.

OTS: Polizei Düren newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/8 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_8.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100 Fax: 02421 949-1199

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -