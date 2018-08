Polizei Düren / Nach Verkehrsunfall ins Gewahrsam

Nach Verkehrsunfall ins Gewahrsam

Düren - Bei einem Verkehrsunfall in Rölsdorf wurde am Donnerstagnachmittag ein 17 Jahre alter Mopedfahrer aus Hürtgenwald leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Der Unfallverursacher sowie ein Beifahrer wurden festgenommen, da gegen sie Haftbefehle vorlagen.

Ein 21 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Rumänien fuhr in Begleitung eines 20-jährigen Mannes aus Niederzier sowie eines 16-Jährigen ohne festen Wohnsitz gegen 16:00 Uhr die Linksabbiegerspur der Monschauer Landstraße. Er beabsichtigte an der Kreuzung Monschauer Landstraße/Bahnstraße/Monschauer Straße, nach links in die Monschauer Straße abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Kleinkraftradfahrers, der auf der Bahnstraße in Richtung Monschauer Landstraße unterwegs war. In letzter Minute versuchte der 17-Jährige einen Zusammenstoß durch einer Vollbremsung zu vermeiden. Dabei stürzte er gegen das Wagenheck und zog sich Schürfwunden zu. Auf nachdrückliche Nachfrage des Geschädigten nannte der 21-Jährige seine Mobilfunknummer. Anschließend flüchtete er vom Unfallort. Allerdings konnte der Hürtgenwalder das Kennzeichen des davon fahrenden Autos noch ablesen.

Mittels der Handynummer konnte einer der Fahrzeuginsassen erreicht werden. Er wurde aufgefordert, mit dem Wagen und den Personen, die sich zur Unfallzeit im Pkw befunden hatten, die Polizeiwache Düren aufzusuchen. Dort wurde das Fahrzeug auf Unfallspuren untersucht und die Männer nach dem Unfallhergang befragt. Der Führerschein des Rumänen wurde sichergestellt.

Der 21-Jährige sowie der Niederzierer wurden zudem ins polizeiliche Gewahrsam genommen, da gegen beide Haftbefehle bestanden.

OTS: Polizei Düren newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/8 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_8.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100 Fax: 02421 949-1199