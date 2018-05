Polizei Düren / Nächtlicher Sturz mit Zweirad in der Einkaufszone

Nächtlicher Sturz mit Zweirad in der Einkaufszone

Düren - Tief in der Nacht zum Samstag erlitt eine Kleinkraftrad-Fahrerin in der Dürener Fußgängerzone schwere Verletzungen bei einem Alleinunfall. Alles deutet auf eine Trunkenheitsfahrt hin.

Nach den Feststellungen der aufnehmenden Polizeibeamten spricht aufgrund der objektiven Spurenlage einiges dafür, dass die betroffene 24 Jahre alte Dürenerin nach dem Besuch einer innerstädtischen Gaststätte um 03.50 Uhr auf ihr Moped gestiegen ist und unter Alkoholeinfluss innerhalb der Fußgängerzone ohne Helm losfuhr. Weit ist sie dann jedoch nicht gekommen. Möglicherweise aufgrund alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit stieß sie im Einmündungsbereich Marktplatz/Kölnstraße gegen das Rolltor eines Geschäfts und zog sich einige Verletzungen zu. Darunter eine blutende Wunde am Kopf; der Helm befand sich zum Zeitpunkt der polizeilichen Feststellungen in einem Helmkoffer am Krad.

Die 24-Jährige, die aktuell keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Sie behauptet, das Zweirad lediglich geschoben zu haben, was allerdings im Zusammenhang mit Spuren, weiteren Erkenntnissen und Verletzungen als nicht plausible Schutzbehauptung dokumentiert wurde. Die Auswertung der bei ihr entnommenen Blutprobe dauert an.

Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

