Polizei Düren / Nebenwirkungen im Straßenverkehr

Nebenwirkungen im Straßenverkehr

Düren - Die Polizei stoppte am Donnerstagmittag die Autofahrt einer 71 Jahre alten Frau aus Düren. Sie war augenscheinlich nicht in der Lage, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen.

Die unangemessene Fahrweise eines Pkw fiel gegen 12:55 Uhr einer Polizeibeamtin auf, die mit ihrem Privatwagen auf dem Weg zu ihrem Dienst bei der Polizei Düren war. Ohne ersichtlichen Grund wechselte das Fahrzeug zwischen unangebracht langsamen Geschwindigkeiten hin und her. An einer Rotlicht zeigenden Ampel hielt es nicht an, sondern gefährdete beim Weiterfahren einen Jungen, der die Kreuzauer Straße an einer Fußgängerfurt überquerte.

Die Zeugin informierte ihre Kollegen, die mit einem Streifenwagen hinzukamen und das Fahrzeug schließlich auf der Arnoldsweilerstraße anhielten. Am Steuer saß eine 71-Jährige, die sich den Grund der Kontrolle nicht erklären konnte. Es stellte sich heraus, dass die Dürenerin regelmäßig ein bestimmtes Medikament einnimmt, zu dessen Nebenwirkungen auch eine Einschränkung der Verkehrstüchtigkeit zählen kann.

Der Führerschein der Seniorin wurde sichergestellt, die Dame selbst wurde zur Polizeiwache gebracht. Dort entnahm ihr ein Arzt eine Blutprobe. Die gefertigte Strafanzeige beinhaltet den Vorwurf der Gefährdung des Straßenverkehrs.

