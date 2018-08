Polizei Düren / Panoramastraße: Motorradfahrer verliert die ...

Panoramastraße: Motorradfahrer verliert die Kontrolle

Nideggen/Hürtgenwald - Bei einem Verkehrsunfall auf der L 218 zwischen Vossenack und Schmidt wurde am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Dieser hatte eingangs einer Linkskurve offensichtlich die Kontrolle über sein Kraftrad verloren und war mit der Maschine in den angrenzenden Grünstreifen gerutscht. Dabei prallte das Motorrad gegen den Fahrer und verletzte diesen schwer.

Um 17.20 Uhr befuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Köln die L 218 von Vossenack kommend in Fahrtrichtung Schmidt. In einer Linkskurve verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Der Fahrer geriet unter das Kraftrad und wurde zusammen mit dem Zweirad in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb.

Der Verunglückte musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Das Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geholt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 218 in diesem Bereich kurzzeitig gesperrt werden.

