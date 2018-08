Polizei Düren / Pkw beschädigt und geflüchtet

Pkw beschädigt und geflüchtet

Jülich - Am Sonntagabend wurde bei der Polizei eine Fahrerflucht in Lich-Steinstraß angezeigt.

Der Pkw des Geschädigten, ein schwarzer BMW, war am Sonntag auf dem Süßkind-Weg aus Richtung Licher Allee kommend auf dem Grünstreifen des rechten Fahrbahnrands abgestellt, während sein Besitzer zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr ein Fußballspiel auf dem dortigen Sportplatz beobachtete. In diesem Zeitraum wurde sein Wagen von einem Fahrzeug touchiert und beschädigt. Dessen bislang unbekannter Fahrer war der Spurenlage nach auf dem Süßkind-Weg in Fahrtrichtung Stetternicher Straße unterwegs gewesen.

Hinweise nimmt der zuständige Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 02421 949-5233 zur Bürodienstzeit entgegen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-0.

