Polizei Düren / PoliTour Eifel 2018 - Die Biker-Ausfahrt mit der ...

PoliTour Eifel 2018 - Die Biker-Ausfahrt mit der Polizei Düren

Kreis Düren - An Pfingstsamstag hatte die Kreispolizeibehörde Düren zur ersten, polizeilich geführten Bikerausfahrt geladen. Beamte aus dem Bereich der Verkehrsunfallprävention hatten die "PoliTour Eifel" organisiert.

Die schnell ausgebuchte Veranstaltung führte Kradfahrer aus dem Ruhrgebiet, dem Niederrhein, der Rheinschiene und selbst aus dem benachbarten Ausland in den Kreis Düren. Insgesamt folgten 45 Motorradfahrer und -fahrerinnen der Einladung. Ziel der Veranstaltung war es, den Teilnehmern die Unfallträchtigkeit des Motorradfahrens vor Augen zu halten und sie mit Informationen zu ihrer eigenen Sicherheit zu versorgen. Hierbei wurden verschiedene Stationen rund ums Motorradfahren während der Ausfahrt angefahren. Im Eifelort Schmidt wurde an der "Schönen Aussicht" den Teilnehmern das Unfallgeschehen im Kreis Düren mit der Beteiligung von Motorradfahrern aufgezeigt und besprochen. Der Malteser Hilfsdienst demonstrierte mit zwei Ärzten die Helmabnahme und stabile Seitenlage. Die Teilnehmer hatten direkt die Gelegenheit, ihre Kenntnisse in Erste Hilfe zu üben. Der Verkehrsdienst der Polizei Düren erklärte am Kloster Mariawald den interessierten Bikern die Geschwindigkeitsmessanlagen der Polizei. Das zivile Geschwindigkeitsüberwachungsmotorrad (Provida-Krad) wurde vor Ort vorgestellt. Zu guter Letzt wurden am Aussichtpunkt Indemann durch die Verkehrswacht Jülich kostenlose Seh- und Reaktionstests sowie Informationen zum Motorradsicherheitstraining angeboten. Abgerundet mit Informationen zur sicheren Schutzausstattung für Motorradfahrer endete am Nachmittag die Veranstaltung. Die Teilnehmer traten mit vielen neuen Eindrücken und sichtlich zufrieden ihre Heimreise an.

