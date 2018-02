Polizei Düren / Radfahrerin schwer verletzt

Radfahrerin schwer verletzt

Düren - Am 03.02.2018 gegen Mittag stießen an der Einmündung der Straße "Weidenpesch" in die Ringstraße ein Pkw sowie eine 70jährige Radfahrerin zusammen, wobei die Seniorin schwer verletzt wurde. Der 38 jährige Pkw-Fahrer aus Düren befuhr die Ringstraße aus Richtung B56 kommend. Er wollte in Richtung Nordstraße weiterfahren. Die Radfahrerin überquerte an der Unfallörtlichkeit die Ringstraße aus Richtung Weidenpesch kommend. Dabei benutzte sie die vorhandene Querungsfurt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Düreners festgestellt, was die Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache, sowie die Beschlagnahme seines Führerscheines zur Folge hatte. Die Radfahrerin wurde aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den 38jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

