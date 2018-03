Polizei Düren / Radfahrerin zu spät erkannt

Radfahrerin zu spät erkannt

Düren - Zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten ist es am Dienstagnachmittag in der Ortslage Derichsweiler gekommen.

Eine 38 Jahre alte Frau aus Düren hatte gegen 17:00 Uhr die Kreuzherrenstraße in Fahrtrichtung Kröngensgasse befahren. An dieser Stelle missachtete sie jedoch die geltende Verkehrsregelung "Rechts vor Links" und kollidierte mit einer 14-jährigen Radfahrerin. Das Mädchen, das ebenfalls aus Düren kommt, radelte über die Kröngensgasse und beabsichtigte, an der Einmündung weiter geradeaus zu fahren. Dabei wurde sie von dem Wagen der Lebensälteren erfasst und fiel zu Boden.

Leicht verletzt konnte das Mädchen selbständig einen Arzt aufsuchen. Der Sachschaden an ihrem Rad und dem Auto belaufen sich zusammen auf etwa 800 Euro.

