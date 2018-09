Polizei Düren / Räuberischer Diebstahl im Discounter

Räuberischer Diebstahl im Discounter

Düren - Ein äußerst renitenter und aggressiver Ladendieb wurde der Polizei am Montagabend gemeldet. Der Einsatz endete mit der vorläufigen Festnahme des Mannes.

Um 20:00 Uhr wurde ein Mann in einem Discountmarkt an der Malteserstraße dabei beobachtet, wie er Waren in einen Rucksack packte. Anschließend stellte er diesen in unmittelbarer Nähe zum Ausgang ab und begab sich selbst an eine Kasse, um dort eine Flasche Wein zu kaufen. Seine Absicht, die greifbar abgestellte Tasche später beim Verlassen des Ladens an sich zu nehmen und deren Inhalt ohne zu zahlen mitzunehmen, wurde von Angestellten des Ladens erkannt. Der potentielle Dieb wurde auf sein Vorhaben angesprochen und gebeten, auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Daraufhin riss der Mann die Tasche an sich und beschimpfte und bedrohte die Anwesenden.

Die Polizeibeamten identifizierten den Mann als 25-Jährigen, der sich derzeit ohne festen Wohnsitz in Düren aufhält und der bereits mehrfach wegen Diebstahls- und Körperverletzungsdelikten rechtskräftig verurteilt wurde. Es erfolgte die vorläufige Festnahme, um eventuell vorliegende Haftgründe zu prüfen. Am Dienstag ordnete ein Haftrichter beim Amtsgericht Düren dann die Untersuchungshaft an.

OTS: Polizei Düren newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/8 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_8.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100 Fax: 02421 949-1199