Polizei Düren / Schlägerei auf dem Chlodwigplatz - Zeugen gesucht!

Schlägerei auf dem Chlodwigplatz - Zeugen gesucht!

Düren - Mittwochmittag kam es auf dem Chlodwigplatz zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern. Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Gegen 13:10 Uhr wurden die Beamten zu dem Platz entsandt, nachdem der Geschädigte selber einen Rettungswagen angefordert hatte. Vor Ort wurden dieser, ein 53-Jähriger Pole aus Düren, sowie ein 40-jähriger polnischer Staatsbürger angetroffen. Der ältere der beiden erklärte gegenüber den Beamten, dass er mit dem 40-Jährigen einen verbalen Streit gehabt habe, der aus unbekannten Gründen eskaliert sei. Der 40-Jährige habe ihn ins Gesicht geschlagen und auch getreten. Der Geschädigte trug eine Verletzung im Gesicht davon, die eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus erforderlich machte. Beide Männer waren erheblich alkoholisiert. Während die Atemluft des Älteren knapp über drei Promille enthielt, war es bei dem anderen knapp über vier.

Da der Tatverdächtige sich nicht erinnern kann, was geschehen ist, werden Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben. Wer also sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit der zuständigen Sachbearbeiterin zur Bürodienstzeit unter der Rufnummer 02421 949-8511 in Verbindung zu setzen. Außerhalb dieser nimmt die Leitstelle der Polizei Ihre Hinweise unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

