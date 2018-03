Polizei Düren / Schwer verletzte Fußgängerin

Schwer verletzte Fußgängerin

Düren - Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagmorgen eine junge Frau schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt.

Gegen 09:50 Uhr überquerte eine 21 Jahre alte Fußgängerin die Veldener Straße. Sie trat unmittelbar vor der Kreuzung zur Fritz-Erler-Straße auf die Fahrbahn und ging zwischen Fahrzeugen hindurch, die vor der Ampelanlage in Fahrtrichtung Birkesdorf warteten. Als die Dürenerin die Rechtsabbiegespur in Richtung Kino erreichte, wurde sie dort von dem Pkw eines 65-Jährigen aus Merzenich erfasst und schwer verletzt. Der Fahrer hatte die Fußgängerin nicht wahrnehmen können, da sie sich unmittelbar vor einem Lieferwagen befunden hatte. Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte ein Zusammenstoß mit der schwangeren Frau nicht mehr verhindert werden. Zu ihrer medizinischen Versorgung wurde neben Rettungswagen und Notarzt auch ein Rettungshubschrauber angefordert, der sie in ein Klinikum flog.

Für die Dauer von etwa zwei Stunden war die Kreuzung Veldener Straße/Fritz-Erler-Straße gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Auch am Mittag dauerte die Sperrung der unmittelbaren Unfallstelle bis etwa 12:40 Uhr an. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen, der Pkw des Unfallbeteiligten Merzenichers wurde sichergestellt.

Der 65 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Die 21-Jährige und ihr ungeborenes Kind befanden sich am Mittag nicht mehr in Lebensgefahr.

