Polizei Düren / Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt - Drei ...

Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt - Drei Blutproben wegen Drogen am Steuer

Düren - Am Freitagabend führte die Kreispolizeibehörde Düren einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen unter Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln durch. Zu Beginn des Einsatzes wurde an einer Kontrollstelle auf der Veldener Straße ein 20-jähriger Mann aus Osteuropa angetroffen, dessen Führerschein wegen eines Verkehrsverstoßes einzuziehen war. Kurze Zeit später wurde ein 42-jähriger aus Niederzier an der gleichen Kontrollstelle angehalten. Der Mann stand unter Drogeneinfluss und führte 13 Minigriptütchen Marihuana mit. Ebenfalls unter Drogeneinfluss war ein 28-jähriger Mann aus Düren angetroffen; bei der Kontrolle wurde darüber hinaus auch ein Schlagring aufgefunden. Zuletzt wurde auch noch ein 20-jähriger Dürener überprüft, bei dem ein Drogentest positiv verlief. Allen drei Männern wurden auf der Polizeiwache Blutproben entnommen. Im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen wurden 46 Fahrzeugführer festgestellt, die zu schnell unterwegs waren. Darüber hinaus wurden noch weitere allgemeine Verstöße mit Verwarnungsgeldern und Ordnungswidrigkeitenanzeigen geahndet.

