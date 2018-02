Polizei Düren / Seniorin mit Rollator übersehen

Seniorin mit Rollator übersehen

Düren - Am 03.02.2018 übersah zur Mittagszeit ein 21jähriger Pkw-Fahrer aus Düren eine 96jährige Seniorin, die mit ihrem Rollator die Straße Auf dem Hostert in Arnoldsweiler überqueren wollte. Er parkte rückwärts aus und stieß die Fußgängerin mit seinem Fahrzeug um. Danach handelte er zuvorkommend, indem er der Seniorin wieder auf die Beine half, sie nach Hause begleitete und seine Personalien hinterließ. Nach einiger Zeit wurden die unfallbedingten Schmerzen der Seniorin jedoch so stark, dass sie nachträglich den Rettungsdienst verständigte. Dies rief auch die Polizei auf den Plan, so dass es doch noch zu einer amtlichen Unfallaufnahme kam.

OTS: Polizei Düren newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/8 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_8.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100 Fax: 02421 949-1199