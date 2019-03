Polizei Düren / Sicherheitstraining für Kraftfahrer 60+

Sicherheitstraining für Kraftfahrer 60+

Kreis Düren - Bereits zum 16. Mal bietet die Polizei Düren kostenlose Seminare für Senioren im Straßenverkehr an. "Aktive Kraftfahrer > 60 Jahre" heißt das Präventionskonzept der Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde, für das Interessierte sich jetzt anmelden können.

Egal ob man noch im Arbeitsleben steht oder bereits im Ruhestand ist - Mobilität bedeutet Lebensqualität. Und diese sollte nicht durch Probleme mit den sich verändernden Anforderungen im Straßenverkehr beeinträchtigt werden! Moderne Verkehrsführungen, Fahrerassistenzsysteme, Navigationssysteme und mobile Kommunikationssysteme fordern von allen Straßenverkehrsteilnehmern die Bereitschaft, am Ball zu bleiben. Und genau hier setzen die Seminare der Direktion Verkehr an. Neuerungen in der StVO, Verkehrsrecht, Elektromobilität und "das Problem mit dem Diesel" sind nur einige der Themen, auf die sich Teilnehmer der Seminare 2019 freuen dürfen. Auch körperliche Veränderungen im Alter können dazu führen, dass Situationen im Straßenverkehr falsch eingeschätzt werden. Die Seminare helfen Teilnehmern, Probleme anzusprechen und sich selbst zu überprüfen. Deshalb sind ein Seh- und Reaktionstest und ein praktisches Fahrsicherheitstraining ebenfalls Teil der Seminare.

Die Kurse werden zu unterschiedlichen Terminen sowohl in Jülich als auch in Düren angeboten. Sie beginnen jeweils um 15:00 Uhr und dauern circa 90 Minuten. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist grundsätzlich kostenlos. Lediglich für den praktischen Übungstag werden die dafür entstehenden Kosten anteilig auf die Anzahl der Teilnehmer umgelegt.

Anmeldungen nehmen die Kursleiter Polizeihauptkommissare Guido Machunske und Ralf Broichgans ab sofort unter den Rufnummern 02421 949-5315 und -5316 entgegen.

