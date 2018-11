Polizei Düren / Streit mit Freundin endet im Polizeigewahrsam

Streit mit Freundin endet im Polizeigewahrsam

Düren - Am frühen Sonntag morgen gegen 02:45 Uhr wurde ein Polizeibeamter aus Aachen, der privat im Bereich der Euskirchener Straße in Düren unterwegs war, auf ein streitendes Pärchen aufmerksam. Als der Mann gegen mehrere PKW trat, sprach der Beamte den Tatverdächtigen, ein 34-jähriger Mann aus Düren, an und gab sich als Polizeibeamter zu erkennen. Zeitgleich informierte er die Dürener Kollegen. Als der Mann in bedrohlicher Art und Weise auf den Beamten zuging und damit drohte ihn umzubringen, gelang es dem Beamten, den Verdächtigen zu Boden zu bringen und dort bis zum Eintreffen der Unterstützungskräfte zu fixieren. Bei dem Gerangel wurde der Beamte durch einen Biss des Mannes in den rechten Daumen leicht verletzt. Der erheblich alkoholisierte Dürener wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. In seiner Hosentasche wurde zudem ein verbotenes Einhandmesser gefunden und sichergestellt. An einem der geparkten Fahrzeuge konnte ein Schaden festgestellt werden. Es wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz vorgelegt.

