Polizei Düren / Tatverdächtiger Einbrecher flüchtet auf Fahrrad

Tatverdächtiger Einbrecher flüchtet auf Fahrrad

Düren - In Arnoldsweiler konnten Polizisten am späten Donnerstagabend einen 34 Jahre alten Mann festnehmen. Er steht im Verdacht, einen Einbruchsversuch in ein Wohnhaus verübt zu haben.

Gegen 23:00 Uhr hörten Anwohnerinnen der Rather Straße verdächtige Geräusche. Sie stellten kurz darauf fest, dass an der Eingangstür zu einer weiteren Wohneinheit im Haus manipuliert worden war. Die herbei gerufenen Polizeibeamten nahmen sowohl den Tatort als auch die Umgebung in Augenschein und stießen im Rahmen ihrer Fahndung auf einen Radfahrer.

Bei diesem handelte es sich um einen 34-Jährigen, der derzeit nicht über einen festen Wohnsitz verfügt. In seinem Rucksack fanden die Beamten die typische Ausstattung eines Einbrechers, bestehend aus diversen Werkzeugen, Handschuhen und einer Taschenlampe. Der aus Hannover stammende Mann wurde vorläufig festgenommen.

Er gab schließlich zu, nicht der rechtmäßige Eigentümer des von ihm genutzten Rades zu sein. Zum Vorwurf des versuchten Einbruchdiebstahls äußerte er sich nicht. Mangels eindeutiger Beweise wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

