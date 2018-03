Polizei Düren / Terrassentür zum Einstieg genutzt

Terrassentür zum Einstieg genutzt

Düren - Am Dienstagvormittag drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Rölsdorfer Flurstraße ein. Sie entkamen mit Schmuck.

Zwischen 07:30 Uhr und 13:30 Uhr nutzten der oder die Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner aus, um in den eingezäunten Garten zu gelangen. Dort machten sie sich an den Terrassentüren zu schaffen, bis es ihnen gelang, eine Tür aufzuhebeln. Im Inneren des Hauses betraten und durchsuchten sie sämtliche Räume, bevor sie mit ihrer Beute, bestehend aus Schmuck, in unbekannte Richtung entkamen.

Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Wer diese durch Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unterstützen kann wird gebeten, sich über den Polizeinotruf 110 zu melden. Jeder Hinweis zählt!

