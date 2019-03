Polizei Düren / Tresor geelert

Tresor geelert

Düren - Bei einem Einbruch in eine Kindertagesstätte gelang es bislang unbekannten Tätern, einen Tresor zu öffnen und Bargeld zu stehlen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Montagabend, 21:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 06:45 Uhr. Der oder die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und gelangten hierdurch in das Innere des Gebäudes. Nach dem gewaltsamen Öffnen einer Zwischentür begaben sie sich in einen Büroraum und machten sich an einem Geldschrank zu schaffen. Es gelang ihnen tatsächlich, den Safe zu öffnen und das darin aufbewahrte Bargeld an sich zu nehmen. Mit diesem verließen sie den Tatort vermutlich durch das aufgehebelte Fenster und entfernten sich in nicht bekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei konnten Spuren der Einbrecher sichern. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421 949-8362 entgegen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeit ist die Leitstelle unter der Nummer 02421 949-6425 zu erreichen.

