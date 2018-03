Polizei Düren / Trunkenheitsfahrt: Von der Polizei geweckt

Trunkenheitsfahrt: Von der Polizei geweckt

Düren - Am frühen Samstagmorgen, gegen 05.15 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiwache Düren auf der Neuen Jülicher Straße ein mit Warnblinklicht am Fahrbahnrand stehendes Kurierfahrzeug eines Paketdienstes auf. Offensichtlich war der Fahrer bei laufendem Motor auf dem Fahrersitz eingeschlafen.

Beim Versuch den Fahrzeugführer zu kontrollieren, gab dieser unvermittelt Gas und setzte sein Fahrzeug trotz angezogener Handbremse in Bewegung. Da er erkennbar Koordinationsprobleme hatte, gelang es den eingesetzten Beamten schließlich durch das leicht geöffnete Fenster der Fahrertür in das Fahrzeug hinein zu greifen und den Schlüssel aus dem Zündschloss zu entfernen. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 31-jährige Fahrzeugführer aus Düren erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,16 Promille in der Atemluft. Eine Blutprobe wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt. Da sich der Fahrzeugführer im Verlauf der Maßnahmen vollkommen uneinsichtig zeigte, mussten die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt werden.

