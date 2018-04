Polizei Düren / Umweltdelikt - Öltank ins Feld weggeworfen

Umweltdelikt - Öltank ins Feld weggeworfen

Jülich - Am 01.04.2018, 14.40 Uhr informiert ein Spaziergänger die Polizei über einen aufgefundenen Öltank. Die Polizei Jülich fand in der Ortslage Jülich-Güsten einen zum Teil noch gefüllten Heizöltank in einer geschätzten Größe von 1000 Litern neben einem Feldweg im Bereich Am Buschweiher nahe der Bundesstraße 55 vor. Der Tank lag in einem Abwassergraben. Der Feldweg wie auch das Erdreich des Abwassergrabens waren durch ausgelaufenes Öl verunreinigt. Die zuständige Behörde musste eine Spezialfirma beauftragen, um das verschmutzte Erdreich abzutragen. Wer kann Angaben zur Herkunft des Öltanks oder zu den Personen machen, die den Öltank in die Natur wegwarfen? Hinweis an die Kriminalpolizei Düren unter 02421-949-0.

