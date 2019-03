Polizei Düren / Unachtsamkeit führt zu Auffahrunfall

Unachtsamkeit führt zu Auffahrunfall

Linnich - Am Freitagmittag ereignete sich auf der Jülicher Straße in Höhe der dortigen Einzelhandelsgeschäfte ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

So befuhren eine 46-Jährige aus Hückelhoven sowie eine 24-Jährige aus Linnich kurz vor 12:30 Uhr die Jülicher Straße, als die 46-Jährige nach links auf den Parkplatz der Einzelhandelsgeschäfte abbiegen wollte.

Nach eigenen Angaben, sowie nach Mitteilung eines Zeugen, habe sie ihren Fahrtrichtungsanzeiger ordnungsgemäß betätigt und aufgrund von Gegenverkehr anhalten und warten müssen. Währenddessen bemerkte die hinter ihr fahrende Linnicherin einen Fremdkörper in einem Auge und sah in den Rückspiegel um diesen zu entfernen. So nahm sie den vor ihr wartenden Pkw nicht wahr und fuhr ungebremst auf diesen auf.

Beide Fahrzeugführerinnen wurden durch den Auffahrunfall schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 8.000 Euro.

