Polizei Düren / Unbekannter verursacht 2000 Euro Schaden

Unbekannter verursacht 2000 Euro Schaden

Jülich - Die Polizei ermittelt in einem Fall von Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin.

Die Tat ereignete sich am Freitag, den 15.02.2019. Um 07:40 Uhr hatte der Besitzer eines roten Pkw BMW sein Fahrzeug auf der Herrenstraße in Barmen abgestellt. Als er am frühen Abend gegen 18:00 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der Stoßstange vorne links.

Aufgrund der Höhe des Schadens wird derzeit davon ausgegangen, dass der Fahrer/die Fahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs das Geschehen bemerkt haben muss.

Hinweise auf das Unfallgeschehen sowie dessen Verursacher/in oder das beteiligte Fahrzeug erbittet der zuständige Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats an die Telefonnummer 02421 949-5233. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 zu erreichen.

