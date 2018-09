Polizei Düren / Unfall an Engstelle

Unfall an Engstelle

Jülich - Am Freitagnachmittag kam es gegen 17.00 Uhr in der Ortslage Merzenhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Die Unfallverursacherin, eine 71-jährige Linnicherin, befand sich auf dem Heimweg nach Linnich. Auf der Prämienstraße in Merzenhausen kamen ihr Fahrzeuge entgegen, die jedoch rechtsseitig anhielten, um ihr an einer Engstelle Vorrang zu gewähren. Aus ungeklärter Ursache stieß die Seniorin dennoch gegen das erste wartende Fahrzeug eines 64 Jahre alten Linnichers, der ursprünglich in Richtung Aldenhoven unterwegs war. Der Aufprall war so heftig, dass sie diesen gegen den dahinterstehenden Pkw schob, bevor ihr eigener Wagen auf die rechte Fahrzeugseite kippte. Dabei wurde die 71-Jährige verletzt.

Im dritten beteiligten Fahrzeug einer 38-jährigen Mutter aus Linnich, befanden sich zum Unfallzeitpunkt deren vier Kinder, von denen die 13-jährige Tochter ebenfalls leicht verletzt wurde und vorsorglich, wie auch die Unfallverursacherin selbst, in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

Es entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 30000 Euro. Die Polizei konnte eine alkoholbedingte Ursache als Unfallursache vor Ort ausschließen.

