Polizei Düren / Unfallfahrt endet im Vorgarten

Unfallfahrt endet im Vorgarten

Düren - Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, ereignete sich in Düren-Birkesdorf ein spektakulärer Verkehrsunfall. Ein 18jähriger aus Eschweiler befuhr mit seinem Opel Corsa die Straße Stammelner Fließ und wollte an der Kreuzung Ringstraße nach rechts, in Richtung B 56, abbiegen. In seinem Fahrzeug befanden sich drei weitere Insassen, im Alter von 19 bis 23 Jahren. Als der Opelfahrer nach rechts abbog, übersah er einen Dacia Duster, der von einem 65jährigen Dürener gesteuert wurde. Dieser befuhr seinerseits die Ringstraße in Richtung B 56. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia gegen einen parkenden Renault Megan geschleudert, der wiederum gegen einen parkenden Ford Focus gedrückt wurde. Der Opel geriet von der Fahrbahn ab und fuhr in den Vorgarten eines Hauses an der Kreuzung. Die Insassen des Opel mussten durch die Feuerwehr über die Heckklappe des Fahrzeuges geborgen werden. Die beiden Fahrer der PKW wurden leicht verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An dem Haus entstand geringer Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro

