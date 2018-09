Polizei Düren / Unfallflüchtiger wurde zur Blutentnahme gebeten

Unfallflüchtiger wurde zur Blutentnahme gebeten

Düren - Am Samstagmittag kam es an der innerstädtischen Kreuzung Aachener Straße / Elberfelder Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der Verursacher konnte gestellt werden. Er war deutlich alkoholisiert.

Gegen 12.30 Uhr befuhr eine 50 Jahre alte Autofahrerin aus Aldenhoven die Aachener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Elberfelder Straße musste sie verkehrsbedingt anhalten. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Rollerfahrer auf das Heck ihres Wagens auf. Dabei entstand Sachschaden. Ohne jedoch anzuhalten setzte der Zweiradfahrer zur Flucht an. Dazu überholte er die Geschädigte rechts und schrammte nochmal am Wagen der Frau vorbei. Dann düste er über den Gehweg, bog nach rechts auf die Elberfelder Straße in Richtung Annakirmesplatz ab. Die geschädigte Pkw-Fahrerin fuhr allerdings hinter dem Flüchtigen her, der weiter über die Canstatter Straße auf den Rurdammweg fuhr. In Höhe des dortigen Hundeplatzes kam er dann selbständig mit seinem Roller zu Fall und verletzte sich leicht. Die 50-Jährige nahm ihm daraufhin den Fahrzeugschlüssel seines Mopeds ab und verständigte die Polizei.

Die hinzu gerufenen Beamten stellten fest, dass der Rollerfahrer, ein 51 Jahre alter Mann aus Düren, erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Zudem besitzt er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von 3,16 Promille (in der Atemluft) des Beschuldigten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und zu Beweiszwecken die Entnahme von Blut angeordnet.

Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

