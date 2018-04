Polizei Düren / Unglücklich: Fußgängerin übersieht Fahrradfahrerin

Unglücklich: Fußgängerin übersieht Fahrradfahrerin

Jülich - Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einer Radfahrerin ist es am Montagvormittag in Jülich gekommen.

Eine 60 Jahre alte Frau hatte gegen 09:50 Uhr ihren Wagen in der Düsseldorfer Straße ordnungsgemäß geparkt. Sie war mit Be- und Entladetätigkeiten beschäftigt, was auch eine 69 Jahre alte Frau erkannte: die Jülicherin radelte auf dem parallel verlaufenden Radweg in Richtung Marktplatz. Gerade als sie den Wagen ihrer Kontrahentin passierte, drehte diese sich um und es kam zum Zusammenstoß der beiden Frauen. Die Radlerin stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Mit einem RTW wurde sie im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus transportiert, das sie vermutlich nach einer ambulanten Behandlung verlassen konnte. Ihr Rad blieb verschlossen vor Ort.

