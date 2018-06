Polizei Düren / Urlaubszeit und Wohnungseinbruch

Urlaubszeit und Wohnungseinbruch

Düren - Kletterer dringen in Einfamilienhaus an der Schoellerstraße ein. Bislang unbekannte Täter gelangten in den frühen Morgenstunden des 10. Juni auf das alarmgesicherte Haus, entfernten Dachziegel, Folien und Rigipsplatten und gelangten so in das Objekt. Von hier aus konnte das Schlafzimmer der im Urlaub befindlichen Bewohner erreicht und durchwühlt werden. Was entwendet wurde, konnte noch nicht genannt werden. Bei Eintreffen des Sicherheitsdienstes flüchteten die Täter.

