Polizei Düren / Verbrauchermärkte im Visier

Verbrauchermärkte im Visier

Aldenhoven/Titz - Im Nordkreis machten sich bislang Unbekannte an zwei Lebensmittelmärkten zu schaffen. Während ihnen am Wochenende in Titz der Einstieg verwehrt blieb, gelangten sie in der Nacht zu Dienstag in das Geschäft in Aldenhoven.

Zwischen Sonntagmittag, 12:00 Uhr, und Montagfrüh, 05:00 Uhr, begaben sich die Einbrecher auf den Parkplatz eines Marktes an der Heinrich-Gossen-Straße. Sie versuchten mittels Werkzeugen und Gewaltanwendung mehrere Fenster sowie ein Gitter aus der Verankerung zu hebeln. Sie scheiterten und entfernten sich ohne Beute. Erfolgreicher im kriminellen Sinne waren Täter, die Dienstagnacht gegen 03:30 Uhr die Alarmanlage an einem Verbrauchermarkt in Aldenhoven auslösten. Durch das Aufhebeln einer Seitentür waren sie ins Gebäude gelangt und hatten sich an Tabakwaren bedient, mit denen sie unerkannt entkommen konnten.

Die Polizei nahm Strafanzeigen auf und suchte und sicherte vorhandene Spuren. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

