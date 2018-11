Polizei Düren / Verletzte Fußgängerinnen bei Verkehrsunfällen

Verletzte Fußgängerinnen bei Verkehrsunfällen

Düren/Kreuzau - Bei Verkehrsunfällen in Düren und Kreuzau wurde am Montag jeweils eine Fußgängerin verletzt. Die Autofahrer hatten sie nicht wahrgenommen.

Gegen 06:45 Uhr war eine 24-jährige Dürenerin auf dem rechten Gehweg der Arnoldsweilerstraße in Richtung Schoellerstraße unterwegs. Dabei querte sie auch die Cranachstraße. Zur gleichen Zeit wollte ein 55-jähriger Autofahrer aus Köln von der Arnoldsweilerstraße nach links in die Cranachstraße abbiegen. Dabei achtete er nicht auf die Fußgängerin und stieß mit dem Pkw gegen sie. Die Frau stürzte zu Boden und zog sich eine Verletzung zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Auto kam es Montagvormittag gegen 11:50 Uhr auf der Hauptstraße in Kreuzau. An der dortigen Bedarfsampel querte eine 67-jährige Kreuzauerin bei Grünlicht die Straße. Der Fahrzeugverkehr hatte ordnungsgemäß bei Rot dort gehalten. Noch bevor die Frau die andere Fahrbahnseite erreicht hatte, wechselte die Phase für die Autofahrer von Rot auf Grün. Ein an erster Stelle stehender 62-jähriger Autofahrer aus Düren fuhr an, ohne bemerkt zu haben, dass sich die Frau unmittelbar vor seinem Pkw befand. Als der Mann seinen Fehler bemerkte, bremste er gleich ab, konnte jedoch nicht verhindern, dass es zum Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und seinem Wagen kam. Die Frau stürzte und wurde verletzt. Ein RTW brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär verbleiben musste.

