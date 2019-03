Polizei Düren / Vermisster 62-Jähriger aus Inden wieder aufgetaucht

Vermisster 62-Jähriger aus Inden wieder aufgetaucht

Düren - Durch einen Anruf aus dem Krankenhaus in Stolberg erhielt die Dürener Polizei Kenntnis, dass der als vermisst gemeldete Gerhard Stenzel wieder aufgetaucht ist.

Der 62-Jährige war auf der Straße bewußtlos aufgefunden und ins Bethlehem Hospital in Stolberg eingeliefert worden. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er wird nach abgeschlossener Behandlung wieder in die Einrichtung in Inden-Lamersdorf gebracht.

