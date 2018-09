Polizei Düren / Versuchter Tageswohnungseinbruch in Düren

Versuchter Tageswohnungseinbruch in Düren

Düren - Am Mittwochvormittag, in der Zeit von 09:10 Uhr bis 12:50 Uhr, versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter, eine Wohnungseingangstür in einem Mehrfamilienhaus in der Laute-Dei-Straße aufzuhebeln. Dies gelang ihnen nicht und sie ließen vom Objekt ab.

Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizeileitstelle unter der Rufnummer 110 entgegen. Jeder Hinweis zählt!

